Минск, 30 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Минфин Белоруссии опубликовал данные о дефиците республиканского бюджета в январе-августе в размере 776,8 млн белорусских рублей, что составляет 0,7% ВВП (0,5% ВВП в январе-июле). Согласно представленному отчёту, доходы бюджета сектора госуправления за этот период составили 39,6 млрд BYN (14,64 млрд USD) или 71,6% уточнённого годового плана.

Urosario.edu.co Бюджет

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«Поступление НДС составило 9,9 млрд. рублей, или 70,9 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,9 млрд. рублей, или 84,7 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,3 млрд. рублей, или 69,1 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,2 млрд. рублей, или 80,5 процента уточненного годового плана», — сказано в официальном сообщении.

Доходы республиканского бюджета составили 17,8 млрд бел.руб. (74,2% уточнённого годового плана), а расходы составили 18,56 млрд бел. рублей (61,8%). При этом расходы бюджета сектора госуправления составили 38,8 млрд бел.руб. (63,5%).

«Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-август 2021 года сложился в сумме 0,8 млрд. рублей, — констатировали в министерстве (суммы указаны в белорусских рублях). — Дефицит республиканского бюджета сложился в размере — 0,8 млрд. рублей».

Напомним, бюджет Белоруссии на 2021 год изначально принимался дефицитным в размере 4 млрд BYN или 2,6% ВВП по официальному прогнозу. Александр Лукашенко уверен, что в нынешнем году экономический рост в Белоруссии будет выше им же утверждённого официального прогноза. Минэкономики в августе анонсировало смену прогнозного показателя роста ВВП с 1,8% до 3,3%.

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