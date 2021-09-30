Сыктывкар, 30 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Коммунист из Коми Олег Михайлов, победивший на думских выборах, заявил, что выборы прошли нечестно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Михайлов

«Выборы, по нашей оценке, как всегда, прошли нечестно и несправедливо. Такого массового привода бюджетников мы не видели за всю историю выборов», — заявил он с трибуны Госсовета республики.

Напомним, что за Михайлова на прошедших выборах проголосовали более 32% избирателей. Нарушений в ходе голосования и подсчета голосов выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с победой на выборах Михайлова поздравил глава Коми Владимир Уйба, с которым у него в апреле 2021 года случился конфликт.

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