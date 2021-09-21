Сыктывкар, , 19:40 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба поздравил с победой на думских выборах Олега Михайлова, с которым у него в апреле 2021 года случился конфликт.

Олег Михайлов Иван Шилов © ИА REGNUM

«По одномандатному избирательному округу депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации большинством голосов избран Михайлов Олег Алексеевич. Поздравляю Олега Алексеевича с избранием и желаю ему плодотворной работы на благо жителей республики Коми и, конечно же, оправдать то доверие, которые было оказано ему жителями республики», — заявил Уйба в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Напомним, в апреле 2021 года депутат Заксобрания Коми Олег Михайлов (КПРФ) обнародовал аудиозапись, на которой глава республики, используя нецензурную лексику, предлагает Михайлову выяснить отношения. Поводом для резких высказываний стало выступление депутата, в ходе которого он раскритиковал работу правительства республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшихся выборах Олег Михайлов набрал более 32% голосов избирателей.