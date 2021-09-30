Анкара, 30 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Турция может начать сотрудничать с Россией в ряде сфер, включая судостроение и строительство реактивных двигателей для истребителей, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«У нас (с президентом РФ Владимиром Путиным) была возможность обсудить, какие шаги мы предпримем в строительстве авиадвигателей, какие шаги мы предпримем в отношении боевых самолетов. Если на то будет воля Аллаха, то мы предпримем аналогичный шаг в отношении авиационных двигателей», — сказал Эрдоган на борту самолета, возвращаясь с переговоров с Путиным в Сочи.

Он добавил, что стороны также могут вместе предпринять «много шагов в судостроении, пока мы не дойдем до подводных лодок».

«Надеюсь, и здесь у нас будут совместные шаги с Россией. Мы продолжим работу, останавливаться не намерены», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с российским лидером турецкий президент отметил, что совместные действия России и Турции по связанным с Сирией вопросам «имеют большое значение» и добавил, что в указанном регионе мир зависит от отношений Москвы с Анкарой.

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