Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по газопроводу «Турецкий поток»
Турция уверенно чувствует себя во время сложной ситуации на газовом рынке Европы благодаря газопроводу «Турецкий поток», за позицию по строительству которого президент России Владимир Путин благодарен своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом 29 сентября заявил глава Российского государства на встрече с президентом Турции в Сочи.
«Друг познаётся в беде» — Эрдоган поблагодарил Путина за помощь
Россия оказала большую услугу Турции в борьбе с лесными пожарами в 2021 году. Об этом 29 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Путин: центр мониторинга перемирия в Карабахе — гарантия стабильности
Активно действующий в настоящее время Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе является серьезной гарантией стабильности в регионе. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Путин: сотрудничество с Турцией на международной арене в целом успешно
Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в борьбу с лесными пожарами в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил его за помощь Москвы в борьбе с лесными пожарами.
Турция выиграла от сотрудничества с Россией — Путин о газовом рынке
На фоне непростой ситуации на газовом рынке в Европе Турция себя чувствует уверенно и стабильно. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Переговоры сложные, но компромиссы находим — Путин об отношениях с Турцией
Турция и Россия всегда способны найти компромисс. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, сообщает агентство «Анадолу».
«Скомпенсировали и нарастили» — Путин о торговле России с Турцией
За неполный 2021 год торговый оборот между Россией и Турцией вырос более чем на 55%. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Развиваются позитивно» — Путин об отношениях России с Турцией
В период пандемии власти России и Турции поддерживали тесные контакты, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Заявление политолога Пола Антонопулоса в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября о том, что Анкара легко отвернётся от Москвы в случае, если посчитает связи с Западом для себя более выгодными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
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В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 29 сентября в канцелярии турецкого лидера.
Переговоры президентов России и Туриции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начались, сообщает канцелярия президента Турции, передает ТАСС.
На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется подписание каких-либо документов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тема с российским статусом Крыма обычно не обсуждается на российско-турецких переговорах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин вышел из режима самоизоляции, в котором он находился на протяжении двух недель из-за контактов с заразившимся коронавирусом в своем окружении. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.