В Сочи 29 сентября состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Последняя личная встреча президентов состоялась в марте 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты обсудят торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

«Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Эрдоган отмечал, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить в том числе детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Также, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что российский Крым — «аннексированная» территория Украины. В Кремле отметили, что такие слова президента Турции оставили «чуть-чуть неприятный след», но они не нарушат перспективы конструктивных переговоров в Сочи.

От переговоров позитивных перемен в ситуации в сирийском Идлибе ждут в ООН.

Ситуацию в сирийском Идлибе будут обсуждать российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, заявил 28 сентября спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании СБ ООН.

«Уверен, что ситуация на земле в Идлибе и в других частях [Сирии] станет важной темой встречи завтра президентов Путина и Эрдогана», — заявил он.

Он выразил надежду на то, что эти переговоры повлияют на улучшение обстановки в Идлибе, и призвал способствовать спокойствию тех, кто влияет на ситуацию с урегулированием.

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