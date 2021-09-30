Москва, 30 сентября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии, заявил 30 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику. Полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась. Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с российским лидером турецкий президент отметил, что совместные действия России и Турции по связанным с Сирией вопросам «имеют большое значение» и добавил, что в указанном регионе мир зависит от отношений Москвы с Анкарой.

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