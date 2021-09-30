Бриджтаун, , 07:39 — REGNUM Поправки в конституцию Барбадоса относительно статуса королевы Британии Елизаветы II приняла Палата собрания (нижняя палата парламента) этого карибского государства. Об этом 29 сентября сообщило агентство EFE.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, с 30 ноября она больше не будет считаться главой Барбадоса, а сама страна официально станет парламентской республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая прошли выборы шотландский парламент, на которых большинство мест получили сторонники независимости Шотландии от Великобритании.

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