Лондон, , 22:39 — REGNUM

В Шотландии большинство мест в парламенте получили сторонники независимости страны, свидетельствуют данные подсчета голосов на прошедших 6 мая выборах.

Так, по состоянию на 18:30 по местному времени (20:30 мск), подсчитаны голоса в 87 районах из 129. Националисты из Шотландской национальной партии (SNP) получают 63 места (из 129), консерваторы — 12 мест, лейбористы — шесть мест.

Лидер партии и первый министр региона Никола Стерджен провозгласила победу партии. Она заявила о намерении провести новый референдум о независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года в Шотландии наблюдается рост чиста сторонников выхода из состава Соединенного Королевства. Так, недавние опросы общественного мнения показали, что за независимость Шотландии выступают 55% респондентов, против — 45%. Наблюдатели связывают подобное развитие событий с действиями британских властей по борьбе с пандемией коронавируса и с Brexit.

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