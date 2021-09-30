Бриджтаун, 30 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Поправки к конституции Барбадоса относительно статуса королевы Британии Елизаветы II приняла палата собрания (нижняя палата парламента) этого карибского государства. Об этом 29 сентября сообщило агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Согласно документу, с 30 ноября она больше не будет считаться главой Барбадоса, а сама страна официально станет парламентской республикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая прошли выборы в шотландский парламент, на которых большинство мест получили сторонники независимости Шотландии от Великобритании.

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