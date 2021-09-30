В Барбадосе отказались признавать главой государства Елизавету II
Бриджтаун, 30 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Поправки к конституции Барбадоса относительно статуса королевы Британии Елизаветы II приняла палата собрания (нижняя палата парламента) этого карибского государства. Об этом 29 сентября сообщило агентство EFE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Елизавета II
Согласно документу, с 30 ноября она больше не будет считаться главой Барбадоса, а сама страна официально станет парламентской республикой.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая прошли выборы в шотландский парламент, на которых большинство мест получили сторонники независимости Шотландии от Великобритании.
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