Москва, 30 сентября, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Задействовать средства материнского капитала для ежегодных выплат семьям на подготовку детей к школе предложили в Счётной палате России. Об этом говорится в материалах ведомства.

ИА REGNUM Материнский капитал

Аудиторы проанализировали использование средств бюджета на программу материнского капитала с 2007 года, когда эта мера поддержки была запущена, и пришли к выводу о востребованности маткапитала — за 13 лет сертификаты получили 10,87 млн семей.

В Счётной палате убеждены, что предложение о ежегодной выплате в размере 20 тысяч рублей на семью станет понятным расширением легального использования материнского капитала.

В 2020 году разовая выплата в размере 10 тыс. рублей выполнена по указу президента России Владимира Путина, а, по данным Росстата, сборы ребёнка в школу обошлись в 19,3 тыс. руб. на мальчика и 23,8 тыс. руб. на девочку.

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Таким образом, заключили в Счётной палате, размер предлагаемой выплаты будет соответствовать уровню расходов семей, а ежегодные расходы федерального бюджета на такое новое пособие составят порядка 60 млрд рублей.