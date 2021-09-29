Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. У России существует отличный задел в сфере ядерной космической энергетики. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США Владимир Путин

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"За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценкам специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет», — заявил Путин.

«Это хороший очень задел, и нужно использовать это преимущество. Поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений», — указал он.