Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. России необходимо интенсивнее осваивать новое поколение ракет-носителей Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Международная конкуренция в этом сегменте растёт, вы это прекрасно знаете. Мы с вами неоднократно тоже эту тему уже обсуждали. И чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, нужно сохранять высокий уровень надёжности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», — заявил Путин.

«Нужно осваивать следующее поколение ракет-носителей, которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри страны, и на международном рынке за рубежом», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков. В прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей. За минувшие месяцы текущего года — все 15. Но программа ещё не завершена, она продолжается, на марше.