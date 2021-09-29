Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. России следует заняться новыми направлениями развития в сфере орбитальной космонавтики. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Наша страна активно участвует в деятельности Международной космической станции. На её российском сегменте ведутся большие исследовательские работы», — заявил Путин.

«В соответствии с действующими соглашениями, полёт МКС должен завершиться в 2024 году. И несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону», — указал он.