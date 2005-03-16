Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Комплекс мер с соответствующим финансированием для развития космической сферы до сих пор не проработан. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят: например, утверждена программа развития навигационной системы российской, ГЛОНАСС, на период до 2030 года», — заявил Путин.

«Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», — указал он.