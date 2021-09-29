Москва, , 17:31 — REGNUM Смерть Андрея Зельцера может привести к ужесточению внутренней политики в Белоруссии и еще большему эффекту сакрализации погибшего. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил полковник запаса Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже раздаются голоса, призывающие к еще более жестким мерам по отношению к оппозиции. И если власть еще более сурово закрутит гайки, то она сама выстроит пьедестал погибшему Андрею Зельцеру, еще более усилив его образ сакральной жертвы», — заявил эксперт.

«С точки зрения людей, противостоящих власти, Зельцер уже сакральная жертва. Власть может добавить ему бронзовой краски, если после этого случая начнёт еще более жёстко преследовать оппозицию», — отметил Трухан.

Белорусская власть находится сейчас не в том положении, чтобы демонстрировать показательную жесткость, считает политолог. «Я убежден, что необходимо смягчать ситуацию. В противном случае этот инцидент может оказаться первым выстрелом в гражданской войне», — заключил Трухан.

Напомним, что 28 сентября в Минске произошел инцидент со стрельбой, в результате которой погиб принимавший участие в спецоперации офицер белорусских спецслужб, а также подозреваемый, житель Минска Андрей Зельцер. Генеральный прокурор заявил о том, что произошедшее убийство связано с «суверенитетом».