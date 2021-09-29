Минск, , 13:58 — REGNUM Произошедший 28 сентября в Минске инцидент с гибелью сотрудников IT-компании и КГБ Белоруссии является «беспрецедентным случаем», свидетельствующим о также о посягательстве на суверенитет и независимость Белоруссии. Об этом 29 сентября в интервью государственному медийному холдингу «Белтелерадиокомпания» заявил генеральный прокурор постсоветской республики Андрей Швед.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед President.gov.by

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Комментируя гибель сотрудника КГБ при штурме квартиры с укрывшимся там «айтишником» и также убитым, генпрокурор заявил: «Мы неоднократно говорили о том, что идёт радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность, конституционный строй. Этот случай ещё раз говорит о том, что принцип неотвратимости наказания — это тот краеугольный камень, на котором должна строиться работа всех правоохранительных органов. Ни один преступник не уйдёт от ответственности, какое бы преступление он не совершил».

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«Сейчас подобного рода случаи подталкивают правоохранительный блок к большей консолидации, концентрации усилий, к активизации работы по пресечению вот такого рода преступлений. И с нашей стороны — со стороны органов прокуратуры, мы будем делать все необходимое, чтобы эти действия были жёсткие, решительные и в рамках закона», — добавил Швед.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Минске при штурме квартиры погибли два гражданина Белоруссии — сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, фигурирующий в официальных сообщениях как «Дима «Нирвана». Жена убитого Зельцера, снимавшая происходящее на камеру, арестована и находится под стражей с обвинением в соучастии в убийстве.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Среди версий произошедшего фигурирует предположение о возможной гибели сотрудника КГБ от рук другого сотрудника, участвовавшего в штурме квартиры Зельцера.

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