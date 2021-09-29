Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вернётся в Госдуму. ЦИК России зарегистрировала депутатов, избранных по федеральному избирательному округу.

Госдума

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Чиновник баллотировался в нижнюю палату Федерального собрания от «Единой России». роме него от неё туда прошли ещё два свердловчанина — Павел Крашенинников и глава областного исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

Отметим, Бидонько был избран в Госдуму в 2016 году. Однако в 2018-м ушёл оттуда на пост вице-губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 17−19 сентября.