Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи (Краснодарский край) закончилась.

Tccb.gov.tr Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с Эрдоганом в Сочи — трансляция»

Переговоры продолжались с двух часов дня. Лидеры двух стран беседовали в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, в том числе энергетики, так и проблемы Закавказья, Сирии, Афганистана.