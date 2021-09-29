Москва, , 14:43 — REGNUM Тема передачи заключённых, включая осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана, поднимается американской стороной при контактах. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 29 сентября журналистам.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, обсуждают ли Россия и США возможный обмен осуждёнными. «В контактах с американской стороной эта тема да, поднимается иногда», — ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Канады Пол Уилан, имеющий также гражданство Британии, Ирландии и США, отбывает в одной из колоний Мордовии наказание за шпионаж. Российский суд вынес ему приговор в июне 2020 года.

По информации МИД, в российских тюрьмах находятся 17 американских граждан. При этом в ведомстве отмечали, что все они, кроме Пола Уилана, Вашингтон, похоже, не интересуют.

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