Москва, , 00:35 — REGNUM В тюрьмах России сегодня отбывают наказание 17 граждан США, сообщила 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала RTVI.

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«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, — у них есть еще и российское гражданство, тоже важный момент», — сказала она.

Захарова отметила, что в американской прессе проблемным называют в основном заключение Пола Уилана, осужденного за шпионаж. «Остальные как, их не интересуют?» — поинтересовалась представитель МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тему обмена осужденными в России и США обсуждали президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве. По словам российского лидера, Москва и Вашингтон могут найти компромиссы в этой сфере.

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