Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Турция уверенно чувствует себя во время сложной ситуации на газовом рынке Европы благодаря газопроводу «Турецкий поток», за позицию по строительству которого президент России Владимир Путин благодарен своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом 29 сентября заявил глава Российского государства на встрече с президентом Турции в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

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Как указал российский лидер, на данный момент газопровод «Турецкий поток» для поставок «голубого» топлива в Турцию и в страны Южной Европы полностью запущен и работает.

«В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России», — сказал Путин.

«Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах.