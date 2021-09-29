Россошь, Воронежская область, 29 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Наказание в виде семи суток административного ареста назначил Россошанский районный суд Воронежской области местному жителю, который пронёс на избирательный участок лишние бюллетени и отказался подчиняться полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

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17 сентября, в первый день голосования на выборах в Госдуму, на одном из избирательных участках Россоши наблюдатель заметила, что мужчина бросает в урну бумаги, не похожие на подлинники бюллетеней, и сообщила об этом полицейским. Мужчина «воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, выразившееся в отказе проследовать в служебное помещение для проведения личного досмотра, а также досмотра находившихся при нем вещей».

Когда полицейским удалось провести досмотр личных вещей и одежды гражданина, у него обнаружили и изъяли два смятых бюллетеня, а в кармане брюк находился лист бумаги с изображением бюллетеня.

Суд признал виновным гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.