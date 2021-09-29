Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин и Эрдоган

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«На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и усилия, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии, активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, серьёзные гарантии стабильности и согласование позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», — заявил Путин.

«Вопросов, конечно, очень много. Я рад вас видеть в России», — отметил президент.