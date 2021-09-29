Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил его за помощь Москвы в борьбе с лесными пожарами.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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Также турецкий лидер выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских летчиков.

«Я хочу еще раз здесь выразить соболезнования. Друг познается в беде, как говорится», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский самолет-амфибия Бе-200 разбился 14 августа в Турции при тушении лесных пожаров. Самолет был арендован у России турецкими властями. На борту самолета находились пятеро российских военных и трое граждан Турции.