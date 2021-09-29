Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. На фоне непростой ситуации на газовом рынке в Европе Турция себя чувствует уверенно и стабильно. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с Эрдоганом в Сочи — трансляция»

«Крупные проекты осуществляются, идёт всё по плану, в полном объёме запущен и работает «Турецкий поток», газопроводная система в Турцию, транзит в южноевропейские страны», — заявил Путин.

В связи с этим Путин поблагодарил турецкую сторону «за неизменно последовательную позицию по строительству газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России».

«Сейчас, когда мы наблюдаем сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», — указал он.