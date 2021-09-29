Сочи, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Турция и Россия всегда способны найти компромисс. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин и Эрдоган

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин проводит переговоры с Эрдоганом в Сочи — трансляция»

«Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон», — заявил Путин.

Он отметил, что между странами расширяется объём взаимных инвестиций.

«У нас накопленных инвестиций турецкий в российскую экономику 1,5 млрд, а российских в экономику Турции — 6,5 млрд», — указал президент.