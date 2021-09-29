Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Новый глава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал новый созыв городского парламента самым демократичным в России, передает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

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Спикер напомнил, что, помимо депутатов от «Единой России» и трех других парламентских партий, в парламент Северной столицы вошли депутаты от «Яблока» и партии «Новые люди».

«У нас получился один из самых демократичных парламентов в Российской Федерации, — пояснил спикер. — Нельзя говорить про прошлые десять лет, что было всё одинаково. Он менялся. Каждый созыв имел свое лицо, и этот парламент тоже будет иметь свое лицо. Конечно, оно будет другим, но каким — посмотрим».

Что касается обновления аппарата Заксобрания то, если оно и будет, то будет зависеть только от того, насколько комфортно будет работать друг с другом новым депутатам и сотрудникам аппарата.

В Законодательное собрание Петербурга VII созыва прошли представители шести политических партий и один депутат-самовыдвиженец — Марина Макарова, которая уже примкнула к фракции «Единая Россия».