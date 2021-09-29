Вашингтон, 29 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден за время руководства страной ни разу не выполнил своих предвыборных обещаний, касавшихся России. Об этом пишет обозреватель Джим Джерати в журнале National Review.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Джерати напомнил, что Байден обещал держаться жёсткого курса в отношениях с Москвой. Так, после прихода к власти он звонил российскому президенту Владимиру Путину и заявлял, что будет защищать национальные интересы, отвечая на «вредоносные действия России». Позднее он грозился, что Путин «заплатит» за якобы вмешательство в американские выборы в 2016 году.

На это решительность Байдена иссякла, полагает обозреватель.

Например, весной 2021 года США ввели дополнительные санкции против России и пообещали увеличить финансовую поддержку для Украины. Затем в июне Путин и Байден встретились в Женеве, и американский лидер выступил за стабильные и предсказуемые отношения с РФ.

Джерати также припомнил Байдену согласие продлить действие Договора СНВ-3 и отказ от борьбы против реализации проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что Байден перестал строить трубопровод Keystone XL на канадско-американской границе и, более того, увеличил экспорт российской нефти.

Ещё один довод привёл эксперт. Недавно стало известно о намерении США воспользоваться российскими военными объектами в Центральной Азии, чтобы проводить операции в Афганистане против террористов. Это означает, заключил Джерати, что вся контртеррористическая деятельность США будет зависеть от работы с Москвой, и российские спецслужбы будут знать обо всех планах Вашингтона в регионе.

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