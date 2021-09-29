Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Ежегодное совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвященное вопросам человеческого измерения, не удалось провести 27 сентября из-за России. Об этом 28 сентября написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Флаги ОБСЕ Osce.org

По его словам, РФ якобы заблокировала проведение мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов напомнил, что ОБСЕ рассматривается американскими властями в качестве одного из проводников закона США о сдерживании России, но никто из организации не возмутился таким странным законоположением.

Читайте также: В Совфеде указали на участие ОБСЕ в проекте США по сдерживанию России