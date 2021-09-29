Омск, 29 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Спикер городского совета Омска Владимир Корбут рассказал о порядке избрания нового мэра города. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в мэрии Омска.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

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По его словам, одно из ключевых решений депутатов на первом заседании осенней сессии связано с отставкой мэра Омска Оксаны Фадиной. По итогам осенних выборов она стала депутатом Госдумы РФ VIII созыва и переезжает в Москву.

«Мы удовлетворили просьбу мэра, сняв с неё полномочия», — подчеркнул Корбут.

Выбирать нового мэра будут в соответствии с решением Омского горсовета №512. Для этих целей создаётся комиссия по отбору кандидатов. Всего в неё войдут 14 человек, из них семерых представит губернатор, семерых — горсовет.

«Уже на следующей неделе комиссия начнёт свою работу, и по регламенту через месяц, в ноябре, мы узнаем имена первых кандидатов», — продолжил Корбут.

Регламент предполагает три этапа отбора. На финишную прямую выйдут как минимум два кандидата. Окончательное решение будет принято на заседании горсовета.

«Надеюсь, что Новый год мы будем встречать уже с вновь избранным законным мэром», — подытожил спикер горсовета.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы нового созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. 29 сентября Оксана Фадина официально сняла с себя полномочия мэра Омска. Исполняющим обязанности главы города назначен первый заммэра Евгений Фомин.