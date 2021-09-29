Омск, , 07:32 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина 29 сентября официально сложила свои полномочия, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Оксана Фадина Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Вопрос отставки мэра Омска обсудили на пленарном заседании городского совета. Фадина подала заявление о досрочном сложении полномочий, так как по итогам сентябрьских выборов стала депутатом Госдумы.

Депутаты горсовета единогласно постановили принять отставку мэра.

Уточняется, что с 30 сентября и до избрания нового главы города временно исполняющим обязанности мэра будет Евгений Фомин.

Напомним, Евгений Фомин является первым заместителем мэра — директором департамента городского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. Выдвинутая «Единой Россией» Фадина одержала победу по одномандатному округу № 141 (Любинский).