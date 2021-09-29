Москва, 29 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Сегодня, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил Российский союз ветеранов с 65-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

ИА REGNUM Ветераны

Президент подчеркнул, что Союза ветеранов активно участвует в общественной жизни страны, вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, поддерживает семьи погибших товарищей.

«Союз ветеранов проводит востребованную работу по противодействию фальсификации исторической правды, увековечение памяти павших героев», — отметил Путин и пожелал здоровья и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин направил телеграмму по случаю 30-летия создания Российского союза ветеранов Афганистана.

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