Москва, , 12:00 — REGNUM Ветераны-афганцы хранят верность нерушимому боевому братству, активно участвуют в жизни страны, продолжают служить в силовых структурах и органах власти. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина по случаю 30-летия создания Российского союза ветеранов Афганистана.

Глава государства поздравил участников организации со знаменательной датой. Он отметил, что РСВА на протяжении десятков лет объединяет в своих рядах смелых, закалённых трудностями, мужественных людей, достойно выполнявших свой долг в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

«Важно, что сегодня вы по-прежнему храните верность нерушимому боевому братству, принимаете активное участие в жизни страны, оказываете поддержку семьям погибших и умерших товарищей, успешно реализуете благотворительные, волонтёрские, просветительские проекты, уделяете особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Он добавил, что многие ветераны продолжают служить в силовых ведомствах, правоохранительных структурах и органах власти.

Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» существует с 1990 года, в 1991 году её зарегистрировал Минюст РФ. Учредил организацию Союз ветеранов Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Путин поздравил выпускников военных организаций высшего образования Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

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