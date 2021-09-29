Москва, 29 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Попытка подрыва газопровода в Крыму могла быть выгодна Украине, так как в дальнейшем давала Киеву повод обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа». Об этом обозреватель Диана Кади пишет в статье для журнала The National Interest.

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Кади предположила, что украинские власти специально привлекли к диверсии именно крымских татар, а не русских или украинцев. Законное задержание экстремистов в таком случае можно попытаться выдать за репрессии против крымскотатарского меньшинства.

Обозреватель отметила, что крымские татары почему-то «не понимают, что их эксплуатируют». Диверсия произошла до начала Генассамблеи ООН. Выступая на ней, президент Украины Владимир Зеленский жаловался на недостаточное внимание мирового сообщества к позиции Киева по Крыму.

«Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», — пишет Кади.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в посёлке Перевальное Симферопольского района Крыма диверсанты повредили газопровод. В начале сентября ФСБ задержала подозреваемых в нападении, организованной главным управлением разведки Украины.

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