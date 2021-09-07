Симферополь, , 10:09 — REGNUM Диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины. Об этом 7 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым, организаторами диверсии в ФСБ назвали агента главного управления разведки Украины, сбежавшего из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, Ризу Ягьяева-Велиулаева, сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы «Таврия» Виктора Зелинского. По информации ФСБ, исполнителям диверсии разведкой Украины было около двух тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа произошёл взрыв на газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в районе села Перевальное Симферопольского района, в результате населенный пункт полностью остался без газа. 4 сентября стало известно о задержании троих подозреваемых в организации диверсии. Накануне, 6 сентября, Киевский районный суд Симферополя арестовал троих подозреваемых в организации взрыва газопровода до 4 ноября.

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