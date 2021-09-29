Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Новый состав парламента Петербурга на первом заседании 29 сентября выбрал председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Из трех предложенных кандидатов — от «Единой России», «Яблока» и КПРФ — абсолютное большинство голосов — 40 — набрал единоросс, бывший вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky)

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Помимо Бельского на должность председателя ЗакСа были предложены кандидатуры уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова от фракции «Яблоко», а от фракции КПРФ — депутата МО «Коломяги» Вячеслава Бороденчика.

В голосовании участвовали 49 из 50 депутатов Заксобрания. За кандидатуру Бельского проголосовали 40 парламентариев. За кандидата от «Яблока» Шишлова проголосовали трое депутатов, за кандидата от КПРФ Бороденчика — шестеро.

Ранее решение о выдвижении Бельского поддержали члены президиума регионального политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Основная задача нашего парламента — то, чтобы мы, невзирая на никакие политические взгляды, позиции выработали законы, которые пойдут на благо нашего города», — заявил ранее Бельский, выступая перед коллегами.

***

46-летний уроженец Ленинграда Александр Бельский начинал свой подъем по карьерной лестнице на судостроительном заводе «Северная верфь», после чего работал в различных бизнес-структурах. С 2014 года начал строить политическую карьеру, заняв пост главы муниципального образования — председателя Муниципального совета города Сестрорецка.

Затем, в разные годы, был заместителем председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района Санкт-Петербурга. С января 2019 по июль 2020 года — председатель комитета территориального развития Санкт-Петербурга. А с июля 2020 по сентябрь 2021 года — вице-губернатор Санкт-Петербурга по внутренней политике.