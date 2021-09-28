Тегеран, 28 сентября 2021, 20:05 — REGNUM Военные учения Ирана, которые проводились поблизости от азербайджанской границы, преследовали цель поддержания «стабильности и спокойствия всего региона», говорится в опубликованном 28 сентября сообщении официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.
Комментируя заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что Тегеран несвоевременно и слишком близко к границе с Азербайджаном проводит военные учения, Хатибзаде сказал:
Он добавил, что учения связаны с необходимостью для Ирана защищать свои границы и что Тегеран не намерен мириться с каким-либо присутствием Израиля вблизи своих границ, так что «на этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности».
Читайте ранее в этом сюжете: Алиев выступил против поездок иранских грузовиков в Нагорный Карабах