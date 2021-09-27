Баку, 27 сентября 2021, 15:58 — REGNUM Решение руководства Ирана провести военные учений возле азербайджанской границы стало неожиданностью для Баку. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansı 27 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?» — задался вопросом Алиев.
Он отметил, что каждая страна вправе проводить военная учения, и Ирану никто не может запретить этого. Президент Азербайджана предположил, что это стало «эмоциональной реакцией» Тегерана и в дальнейшем такого не будет.
Стоит отметить, что Иран начал проводить военные учения на границе с Азербайджаном после того, как азербайджанские правоохранители задержали двух иранских водителей. Они ехали по дороге, которая проходит по Сюникской области Армении и попадает на территорию, которую с 12 сентября начал контролировать Баку.
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