Москва, 28 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысят темпы индексации окладов на 5% дополнительно. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно», — сказал Путин.

По его словам, денежное довольствие также будет увеличено в МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службе, Росгвардии и других ведомствах: в ближайшие два года их общая сумма будет расти по 9%, что позволит сократить разрыв между их доходами и выплатами военным.