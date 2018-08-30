Вопрос о бюджете. Совещание у Путина по экономике — трансляция

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 сентября, проведёт совещание по экономическим вопросам. В центре внимания окажется завершение подготовки проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

«Главный контекст — это завершение работы над основным финансовым документом, бюджетирование завершается, готов проект бюджета», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 21 сентября правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. В составе бюджетного пакета документ будет внесён в Государственную думу до 1 октября 2021 года.

Расходы бюджета в 2022 году предусмотрены на уровне 23,6 трлн рублей, в 2023 году — 25,1 трлн рублей, в 2024 году — 26,1 трлн рублей. В 2022—2023 годах бюджет предусмотрен с профицитом в объёме около 1% ВВП. Начиная с 2024 года ожидается дефицит в пределах 0,2% ВВП.

Подробности совещания у президента — в трансляции ИА REGNUM.

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