Москва, 28 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В России необходим запуск новой программы, в которую войдут жилые дома, признанные аварийными по состоянию на январь 2021 года. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

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«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — сказал Путин.

По его словам, жители указанных домов должны начать получать качественное и современное жилье уже с 2022 года: «Прошу учесть это в проекте бюджета».