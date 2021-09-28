Москва, 28 сентября 2021, 13:28 — REGNUM Кремль не будет говорить о том, подготовлена ли замена Анне Кузнецовой на посту детского омбудсмена, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для пятёрки лидеров списка «Единой России» созданы специальные комиссии в партии. Так, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите семьи и детей.
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