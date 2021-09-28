Москва, 28 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Кремль не будет говорить о том, подготовлена ли замена Анне Кузнецовой на посту детского омбудсмена, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается ее замены, то в случае, если президент посчитает это необходимым, мы сообщим. Никаких анонсов мы, естественно, здесь делать не собираемся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для пятёрки лидеров списка «Единой России» созданы специальные комиссии в партии. Так, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите семьи и детей.

Читайте также: Путин заявил, чем отныне займётся пятёрка лидеров списка «Единой России»