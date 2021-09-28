Нью-Дели, 28 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Армия Индии перебрасывает на Линию фактического контроля с Китаем в Восточный Ладакх новейшие артиллерийские системы. Об этом сообщил командующий артиллерией ВС Индии генерал-лейтенанта Т.К. Чавла, передаёт газета The Indian Express.

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По его словам, речь идёт о сверхлёгких гаубицах М-777, которые были закуплены в США в количестве 145 штук на сумму почти 750 млн долларов. На сегодняшний день получена половина из них.

Чавла добавил, что эти орудия войдут в состав семи полков, и три из них уже действуют вдоль границы с Китаем. В настоящее время формируется четвёртый полк.

Кроме того, индийская армия в настоящее время изучает возможность расширенного использования в Восточном Ладакхе самоходных 155-мм гаубиц К-9 Vajra, предназначенных для операций в пустынной и гористой местности, добавил Чавла.

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Как сообщало ИА REGNUM, противостояние в Восточном Ладакхе продолжается уже более 16 месяцев. Обстановка в этом регионе на границе Индии и КНР обострилась после столкновения военнослужащих обеих сторон в мае и июне 2020 года. Нью-Дели и Пекин обвиняют друг друга в приграничных провокациях.

В сентябре 2021 года индийский МИД по итогам встречи министра иностранных дел страны Субраманияма Джайшанкара и главы МИД Китая Ван И на полях 21-й встречи глав государств ШОС в Душанбе заявил, что Индия и Китай за последние месяцы продвинулись в урегулировании ситуации вокруг линии фактического контроля, разделяющей две страны.