Нью-Дели, , 12:27 — REGNUM Власти Индии передислоцировали за последние несколько месяцев дополнительно не менее 50 тыс. военнослужащих на границу с Китаем, сообщает 28 июня газета Mint со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти Индии перебросили войска и подразделения военно-воздушных сил в три пограничных района. Всего на границе с Китаем сейчас сосредоточено около 200 тыс. военнослужащих. Это, по данным газеты, на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

Источники издания также сообщили, что КНР недавно направила допсилы в распоряжение Синьцзянского военного командования, которое отвечает за патрулирование спорных районов на границе с Индией в предгорьях Гималаев.

РанееИА REGNUM сообщало, что в мае и июне 2020 года в Ладакхе, на линии фактического пограничного контроля, произошёл ряд конфликтов между китайскими и индийскими военнослужащими. Оружия они не применяли, однако стороны сообщали о пострадавших и погибших во время инцидентов.

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