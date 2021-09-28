Париж, 28 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Греции была цивилизация до того, как она стала нацией, и это позволило Европе стать тем миром, которым она является сегодня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции 28 сентября по итогам встречи в Париже с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом.

Европа

Греция — это страна, которая за последние 200 лет смогла пройти по неизъяснимому пути независимости и стать «частью сердца Европы», сказал французский лидер.

«Франция на протяжении веков вела свою собственную борьбу за идеалы независимости Греции и будет продолжать это делать, потому что это нечто экзистенциальное как для вашего народа, так и для нашего народа», — добавил Макрон.

Он особо отметил значимость выставки, которую вместе с Мицотакисом открыл 27 сентября. Выставка «Париж-Афины: рождение современной Греции» организована в Лувре по случаю 200-летия Греческой революции и призвана подчеркнуть связи, которые объединяют Грецию и европейскую культуру.

Также Макрон рассказал о подписании с премьер-министром Греции соглашение стратегического значения для обороны и безопасности.

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