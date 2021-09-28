Париж, , 12:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подписал с премьер-министром Греции соглашение стратегического значения для обороны и безопасности. Это соглашение стало плодом последних 18 месяцев, которые побудили Францию взять на себя обязательство поддерживать Грецию, заявил Макрон журналистам во время совместных заявлений с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом 28 сентября.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявления были сделаны после окончания церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве в области обороны и безопасности между Грецией и Францией.

Макрон подчеркнул, что Греция и Франция тесно сотрудничали в течение прошлого лета, и усилия увенчались соглашением об укреплении и активизации сотрудничества на основе их общих интересов. Он также добавил: «мы хотим защитить целостность обеих наших стран, содействуя безопасности и стабильности в наших общих регионах».

Макрон упомянул об углублении сотрудничества в принятии стратегических решений, касающихся военного сектора, что нашло выражение, по его словам, в решении Греции купить французский самолет Rafale и три фрегата Belharra.

«Это сотрудничество является частью взаимного плана наших обязательств на уровне ЕС и НАТО путем расширения и укрепления отношений для защиты нашего региона в интересах мира и безопасности в Средиземноморье и на Балканах», — сказал Макрон.

Соглашение поддерживает европейскую независимость, укрепление европейского суверенитета и мира во всем мире, заявил Макрон, добавив, что в этом сотрудничестве нет «старшей» стороны, потому что «мы говорим об общем мире». Президент Франции полагает, что у обеих сторон «есть общее видение, видение наших общих интересов и стабильности, желание действовать и работать вместе».