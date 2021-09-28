Орел, 28 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал заявление об отказе от мандата депутата Государственной думы 27 сентября. Документ он подписал в прямом эфире в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Клычков

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«Сейчас в рамках нашего эфира я подписываю заявление для того, чтобы завтра его сдать в избирательную комиссию. Я отказываюсь от мандата депутата Государственной думы», — сказал Клычков.

Губернатор также сообщил о планах увеличить объём бюджета Орловской области к 2023 году до 50 млрд рублей. Отметим, что на 2021 год запланированные расходы и доходы региона немногим превышают 43 млрд рублей. Также глава региона заявил о намерении решить вопрос по Западному обходу города Орла и завершить строительство Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Клычков был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области в октябре 2017 года, сменив не доработавшего и один срок на посту Вадима Потомского. Осенью 2018 года Клычков был избран на пост губернатора Орловской области. Летом 2021 года стало известно, что Клычков вошёл в федеральную тройку кандидатов в Государственную думу VIII созыва от КПРФ. Сам Клычков тогда не исключил свой переход в Госдуму по итогам выборов.