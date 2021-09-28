Москва, 28 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Москве 90% победителей программы «Миллион призов» активировали выигрышные коды, сообщает 28 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Квартира

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Всего получили призы за участие в дистанционном электронном голосовании в Москве 250 тыс. человек, из них 220 тыс. активировали код.

Организаторы разыграли 21 квартиру в Москве и 100 автомобилей. Пока активировано 20 кодов среди получателей квартиры и 93 кода с призом в виде автомобиля.

Активацию, по условиям программы, нужно провести до 30 сентября. А 4 октября запланирована встреча организаторов акции с москвичами, выигравшими жильё и транспортные средства.