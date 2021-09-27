Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В связи с отказом ряда избранных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва от принятия депутатских полномочий городская избирательная комиссия 27 сентября перераспределила мандаты. Рокировка коснулась партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и ЛДПР.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

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Как сообщает «ЗАКС.Ру», в связи с тем, что лидер списка «Единой России» Алексей Аникинрешил остаться на посту начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, его мандат перешел Вере Сергеевой, депутату Заксобрания VI созыва.

Также от своих мандатов в петербургском Заксобрании отказались переизбранные в новый состав Госдумы справороссы Елена Драпеко и Олег Нилов. Их места в городском парламенте займут помощница лидера СРЗП Любовь Менделеева и гендиректор торгово-промышленной группы «ПетроСити» Александр Новиков.

Отказались от городских депутатских мандатов Владимир Жириновский, шедший первым номером в петербургском списке ЛДПР, и глава петербургского отделения партии Юрий Ломакин. Их передали депутатам прошлого созыва от этой же партии Павлу Иткину и Максиму Яковлеву.

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Напомним, у «Единой России» в новом Заксобрании будет 29 депутатских мест и самая крупная фракция, имеющая абсолютное большинство. У КПРФ — семь депутатов, у СРЗП — пять депутатов, по три депутата — у ЛДПР и новичков Заксобрания, партии «Новые люди», у «Яблока» — два места. Еще один мандат достался самовыдвиженцу, дочери лидера «Единой России» в Петербурге Вячеслава Макарова — Марине Лыбаневой (Макаровой).

Первое заседание Заксобрания VII созыва состоится 29 сентября.